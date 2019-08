Bimbo di due anni precipita da un balcone. Ecco quali sono le sue condizioni in ospedale

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Non sarebbe in pericolo di vita il bambino di 2 anni, che l’altro ieri pomeriggio è volato giù dal primo piano di una abitazione a Pescopagano.

Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente, ma secondo alcune indiscrezioni, pare che il bambino, figlio di una coppia di extracomunitari, sia caduto accidentalmente mentre giocava sul balcone. Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato il bambino all’ospedale Moscati di Aversa, dove risulta attualmente ricoverato a causa della rottura del femore.