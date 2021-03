FRIGNANO – Schianto tra due auto nella tarda mattinata. E’ successo in via Bixio a Frignano. Una donna a bordo di una vettura insieme al figlio piccolo, è rimasta ferita, così come il bimbo. Sono stati estratti dalle lamiere e portati in ospedale. Il bimbo è ricoverato al Santobono in prognosi riservata.