TRENTOLA DUCENTA – Un bambino è stato investito da un’auto mentre stava giocando in strada, in via Nunziante Sant’Antonio a Trentola. Il piccolo era in compagnia di altri amichetti quando all’improvviso un’auto lo ha centrato, poco prima dell’ora di pranzo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi: ha riportato solo qualche contusione.