BIODIGESTORE Vincenzo De Luca entra a gamba tesa anche sul vescovo di Caserta: “L’impianto non danneggerà il turismo”

Sarà stata anche una coincidenza, ma, intanto, 12 ore dopo l’intervento del presule, il governatore con la sua proverbiale sicumera ha definitivamente ufficializzato che il biodigestore si farà davanti alla Reggia. L’impegno di Carlo Marino? Suvvia, non scherziamo, i casertani meritano questo ed altro

CASERTA (g.g.) Abbiamo già speso molte energie ieri sera per darvi conto e per fornire la nostra valutazione sull’importante intervento esposto dal vescovo di Caserta, monsignor Lagnese. Non crediamo che costituisca una coincidenza il fatto che a 12 ore di distanza da quell’intervento il governatore della Campania Vincenzo De Luca venga a dire oggi che il biodigestore non danneggerebbe il turismo. Per cui, c’è da ritenere che sia una risposta perentoria impartita al vescovo. E, tutto sommato ci sta. Perché ormai tutto quello che è De Luca e che ruota attorno a De Luca, anche nei territori, lo si nota bene. Basta vedere l’incredibile rappresentazione di questo Giovanni Zannini che da mesi e mesi imperversa in tutta quanta la provincia con tanto di dichiarazioni muscolari. Ma in questa vicenda sulla quale, anche in questo caso, abbiamo detto tutto né possiamo aggiungere altro, sottolineiamo ancora una volta che ai casertani, tutto sommato, non interessa nulla del fatto che un biodigestore sarà costruito a 800 metri dalla Reggia. La dichiarazione di De Luca, quindi, conferma che l’impianto si farà e si farà lì. Ovviamente, tutto avviene con la complicità di Carlo Marino. Ma, ripetiamo, Caserta è unica nel suo genere perché nessun’altra città italiana, europea, avrebbe potuto farla passare liscia ad un sindaco che impunemente afferma, durante l’ultima settimana prima delle elezioni, che il biodigestore non sarà realizzato. Ora le dichiarazioni del governatore De Luca: ecco la dimostrazione che l’impianto si farà sulla pelle dei casertani.

LEGGI LE DICHIARAZIONI DI DE LUCA

“Il biodigestore non va contro le iniziative di rilancio del turismo, ma contro la stupidità degli esseri umani. E’ uno degli impianti eco compatibili che vengono sollecitati dall’Europa, perché se non si fanno impianti per il trattamento dell’umido bisogna fare i termovalorizzatori, non ci sono alternative, a meno che qualcuno i rifiuti non voglia mangiarseli la mattina a colazione”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo a Caserta a una domanda dei giornalisti sulle polemiche per la realizzazione del biodigestore, che dovrebbe sorgere in localita’ Ponteselice, a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla Reggia.