VILLA LITERNO – Si erano organizzati per mettere su una bisca clandestina in un deposito di mobili usati e lì 11 persone, contro tutte le disposizioni anti covid, avevano pensato bene di divertirsi nel giorno di Natale.

Quando gli uomini della guardia di Finanza intorno alle 19 hanno fatto irruzione in via Santa Maria a Cubito, i giocatori si erano già dati alla fuga e dunque non è stato possibile identificarli.