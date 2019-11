BLACK FRIDAY. Negozio per negozio, uno per uno, tutti gli sconti all’interno dell’Outlet MARCIANISE

CASERTA – Sicuramente faremo un favore alle aziende commerciali che lavorano all’interno dell’Outlet La Reggia di Marcianise. Riceveranno, infatti, una importante, diffusissima pubblicità gratuita che cavalcherà i numeri ragguardevolissimi dei lettori di CasertaCe.

Nonostante questo, abbiamo lo stesso deciso di pubblicare questi gli sconti di vendita applicati da questa aziende. Ciò per due motivi: prima di tutto perchè siamo entrati in possesso di un volantino promozionale che contiene, nessuno escluso, i negozi dell’Outlet. Dunque, non faremo un favore a uno piuttosto che ad un altro. Secondo, perchè black friday, è diventato, ancor prima che un fenomeno commerciale, un fenomeno sociale, che poi determina il secondo. Già esisteva un’attitudine italiana ad importare le cose americane, per una serie di motivi socio-politico che sarebbe barboso citare. Il superamento di ulteriori barriere, avvenuto attraverso la rete, ha facilitato ancora di più quest’attitudine.

D’altronde gli Stati Uniti sono un paese guida, di matrice europea e con usanze tipicamente occidentali, che trovano immediato terreno fertile nei paesi del nostro continente con una speciale attitudine tutta italiana.

E così dopo Halloween che fino a 25 anni fa non si sapeva neanche cosa fosse ed era conosciuto solo dagli appassionati delle cose statunitensi, ora ha fatto, ancor più clamorosamente irruzione sulla scena, black friday, cioè quel supplemento tutto consumistico, tutto commerciale che segue di 24 ore la festa del ringraziamento, Thaksgiving (CLICCA QUI) in americano che cade il quarto giovedì del mese di novembre.

Black friday trionfa perchè c’è la spinta possente del commercio. Sconti in quella giornata particolare che andrebbero al di la di quello che già di per sè gli outlet fanno o farebbero, il condizionale è d’obbligo perchè le dinamiche degli outlet andrebbero spiegate bene ai consumatori e non detto che in futuro non lo faremo. Noi di Casertace saremo vigili per capire se dietro questi black friday che promettono affluenze fluviali dei centri commerciali, si nasconda una o più fregature.

Per il momento, però, per una mera scelta cronistica, pubblichiamo l’elenco completo dei negozi attivi il prossimo 29 novembre e fino al 2 dicembre (e già qui siamo di fronte ad una variante tutta italiana) all’interno dell’Outlet La Reggia di Marcianise.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PROMOZIONI BLACK FRIDAY ALL’OUTLET LA REGGIA