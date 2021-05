SAN FELICE A CANCELLO – Arrestato, questa sera, il ras di San Felice A Cancello, Antonio Palladino, alias o’ Principino. Blitz, ancora in atto, dei carabinieri del comando provinciale di Caserta. Secondo le prime indiscrezioni l’operazione si sarebbe svolta con l’ausilio delle unità cinofile. Palladino ha già scontato una condanna per spaccio che lo ha portato in carcere dal marzo 2016 al novembre 2019.