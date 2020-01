Blitz dei carabinieri al mercato settimanale. Sanzionato titolare di una ditta

Controlli a tappeto, sabato scorso, tra i banchi del mercato di Cassino. I carabinieri della locale Compagnia, hanno dato via a servizi mirati per la repressione del “lavoro nero”.

I militari, insieme all’Ispettorato del Lavoro di Frosinone, hanno controllato alcune ditte operanti nel settore dell’abbigliamento. Al termine della verifica è emerso che una, avente sede in provincia di Caserta, non era in regola. In particolare, nello staff c’era un lavoratore privo di regolare assunzione, pertanto il titolare è stato sottoposto a sanzione amministrativa.