ARIENZO – Blitz dei carabinieri ad Arienzo. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione anonima sulla presenza in città dei presunti autori dell’omicidio Zeppetelli. Un imponente spiegamento delle forze dell’ordine che hanno fatto irruzione in un palazzo di via Caudarola, nei pressi del campo sportivo. Sono stati esplosi 8 colpi di pistola per fermare i due che hanno tentato la fuga scavalcando un muretto cercando di raggiungere un altro palazzo vicino.