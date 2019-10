Blitz della Polizia. Controllati bar, sala gioco e circolo. 150 persone identificate

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella serata di ieri al termine di servizi straordinari di controllo del territorio effettuati da personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, anche con l’ausilio di alcune unità specializzate del Reparto prevenzione crimine “Campania”, sono state identificate circa 150 persone, controllati diversi individui sottoposti a misure di prevenzione e cautelari ed elevate 8 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada con ritiro amministrativo di documenti.

La Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato ha provveduto altresì a controllare alcuni esercizi pubblici ed in particolare due bar in piazza Adriano, un circolo, sito in questa via Sturzo, munito di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande ed ancora una sala giochi sita in Curti alla via Vittorio Veneto.

In ordine ai ultimi controlli amministrativi, sono in corso verifiche finalizzate ad accertare la regolarità dei titoli esibiti dagli esercenti.