Blitz della Polizia in una casa di SAN PRISCO. Trovata cocaina, arrestato 60enne

SAN PRISCO – Nella mattinata odierna personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere e della Squadra Mobile della Questura di Caserta, al culmine di attività investigativa congiuntamente esperita, ha tratto in arresto PANNONE Antonio nato a Curti in data 12/05/1959 e residente in San Prisco, nullafacente, con pregiudizi di Polizia, resosi responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. In particolare, a seguito di perquisizione effettuata presso l’abitazione del medesimo, in San Prisco, veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di circa 13 grammi, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 0,6 grammi ed ancora un bilancino di precisione, sostanza “da taglio” nonchè la somma di euro 1100 circa in banconote di vario taglio ritenuta provento del reato di cessione di stupefacenti.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della locale Procura della Repubblica.