Blitz della polizia municipale ad AVERSA, sequestrato il cantiere dei campi da padel

I sigilli sono scattati a seguito di verifica della Scia presentata risultata non conforme agli effettivi interventi previsti nel progetto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Blitz della polizia municipale, sequestrato il cantiere dei campi di padel in via Atellana ad Aversa. Secondo quanto emerso, il provvedimento è stato adottato per presunte irregolarità di natura amministrativa. In particolare, le verifiche effettuate dagli uffici comunali avrebbero evidenziato che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) presentata non fosse conforme agli interventi effettivamente previsti nel progetto.

A seguito dei controlli svolti dagli agenti della polizia locale, l’area destinata alla realizzazione della nuova struttura sportiva, situata nei pressi della stazione ferroviaria, è stata posta sotto sequestro.