BLITZ DI PASQUA. Carabinieri e ispettori ASL nei forni per pastiere e casatielli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Controlli a tappeto in corso nei forni e panifici della provincia di Caserta: il personale dell’ASL e dei NAS è al lavoro da ore per ispezionare dolci e rustici tipici della tradizione pasquale campana, proprio nel periodo di maggiore produzione e vendita.

Le verifiche si stanno concentrando nei comuni di Marcianise e Maddaloni, ma coinvolgono anche le attività lungo le principali arterie stradali, frequentate da chi va a caccia dei prodotti migliori in vista della Pasqua. Nel mirino ci sono le materie prime, le condizioni igienico-sanitarie dei laboratori, le modalità di conservazione e la corretta etichettatura dei prodotti artigianali.

Pastiere, tortani, casatielli e altri rustici sono sottoposti a controlli rigorosi, anche attraverso campionamenti e analisi per verificare la tracciabilità degli ingredienti. Al momento non sono state segnalate gravi irregolarità o sanzioni, ma l’operazione è ancora in corso e non si escludono sequestri nelle prossime ore.

L’obiettivo delle autorità è garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute dei consumatori. Intanto, l’invito per chi acquista è di fare attenzione all’aspetto e alle etichette dei prodotti, scegliendo sempre attività che offrano qualità e trasparenza.