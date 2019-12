Blitz in bar e locali. 29enne denunciato per spaccio di droga

SESSA AURUNCA – Nel corso di straordinari servizi di controllo del territorio, effettuati nella giornata di ieri 04 dicembre, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca, hanno effettuato una serie di perquisizioni domiciliari, veicolari e personali. L’attività che ha interessato diverse zone del territorio aurunco, nello specifico Sessa Aurunca, Carinola, Cellole e tutto il litorale domizio , ha avuto come obiettivo principale la prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Nello specifico, l’obiettivo ha interessato individui, abitazioni e locali la cui risonanza criminale era ben nota agli Agenti operanti. In questo contesto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tale P. C. di anni 29 nato a Carinola ed ivi residente.

L’uomo è stato trovato in possesso di 20 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, già divisa in dosi pronte per lo smercio e un bilancino di precisione per il confezionamento delle singole dosi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento.

Sempre nel corso dell’attività, sono stati controllati locali pubblici di natura ricettiva nelle zone di Sessa Aurunca, Carinola e Cellole, al fine di verificare l’abituale frequentazione di essi da parte di soggetti gravati di pregiudizi penali e di polizia.