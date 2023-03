Bloccano i cani da guardia e svaligiano la villa di un noto professionista: ladri in fuga col bottino

Il furto è avvenuto in un’abitazione ubicata nel centro della città: la banda è poi scappata portando con se un bottino da 10mila euro tra contanti e gioielli.

PIETRAVAIRANO Sono riusciti a neutralizzare i cani da guardia e a rinchiuderli all’interno del recinto, hanno poi bloccato il cancello automatico ed infine, hanno svaligiato la villa di un noto professionista (in casa, in quel momento, non c’era nessuno). Davvero un “colpo da maestri” quello messo in campo ieri sera da una banda, evidentemente specializzata, in furti nelle abitazioni. Il furto è avvenuto in un’abitazione ubicata nel centro di Pietravairano, di proprietà di un noto professionista. I banditi sono poi fuggiti via con un bel malloppo: tra gioielli e denaro contante hanno portato via all’incirca 10mila euro. Indagano le forze dell’ordine.