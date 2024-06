CASTEL VOLTURNO – Ieri pomeriggio, venerdì, una bomba artigianale è stata rinvenuta vicino ad una villa in cui è in opera un cantiere, al momento non sappiamo se in ristrutturazione o per una nuova costruzione in corso.

Lo stabile è situato in viale Pisano, a Castel Volturno, non lontano da un supermercato.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.