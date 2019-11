BOMBE D’ACQUA PER L’INTERA NOTTE. La provincia di CASERTA messa in ginocchio

PROVINCIA – Un’altra notte terribile, metereologicamente parlando, quella appena trascorsa per l’intera provincia di Caserta.

Strade allagate e auto in panne, come si vede dalle foto che ci sono giunte in relazione, nella zona dell’Alto Casertanoso. Caiazzo e Alvignano le zone più colpite. Decine le chiamate di aiuto ai vigili del fuoco.

Al momento sono impegnati anche diversi uomini dell’Arma dei carabinieri.

Anche a Caserta diverse strade sono completamente inondate d’acqua, come in viale Beneduce.