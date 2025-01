Botte alla madre e allo zio, 33enne in manette

Al momento dell’accompagnamento in Questura, l’uomo ha aggredito con calci e pugni anche i poliziotti, che hanno fatto ricorso alle cure mediche per le contusioni subite

SAN NICOLA LA STRADA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 33enne, di origine ucraina, per maltrattamenti nei confronti della madre e dello zio, suoi conviventi, e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La Squadra Volante, dopo la segnalazione sulla linea di emergenza 113, è intervenuta a San Nicola la Strada, per la presenza dell’uomo che, con violenza, aveva aggredito i suoi familiari. Dagli accertamenti è emerso che, in più occasioni, era tornato a casa in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’eccesso di alcool, incutendo timore ai conviventi, destinatari di diverse aggressioni. Al momento dell’accompagnamento in Questura, l’uomo ha aggredito con calci e pugni i poliziotti, che hanno fatto ricorso alle cure mediche per le contusioni subite.

L’uomo è stato arrestato ed associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida. Sono in corso le procedure amministrative per l’adozione di una misura di prevenzione del Questore.