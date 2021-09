Botte da orbi tra un ex consigliere comunale e un giovane minorenne. Ecco come si sono svolti i fatti

Un episodio determinato da una lite e accaduto nel cuore di una notte d’estate. Teatro, un’area residenziale di Ischitella, protagonista Giuseppe Gravante. Stamattina in udienza ascoltata la parte offesa che a sua volta fu denunciata e che dovrà comparire in un altro giudizio

CASTEL VOLTURNO – A giudizio per lesioni personali l’ex consigliere comunale del Municipio di Castel Volturno il castellano Giuseppe Gravante, 61 anni. A denunciarlo un giovane di Giugliano che nel processo dinanzi al Tribunale sammaritano Giudice – dott. Giovanni Mercone – si e’ costituito parte civile con l’avv. Fabio Cavaliere del Foro di Napoli.

Oggi nuova udienza dibattimentale fiume in cui e’ stata sentita la persona offesa e il maresciallo Salvatore Nardella Comandante della Stazione Carabinieri di Castel Volturno Localita’ Pinetamare che sono stati interrogati dal Pubblico Ministero e dai difensori del Gravante gli avvocati Raffaele Crisileo e Gaetano Crisileo.

I fatti risalgono a circa tre anni fa ( agosto 2018 ) e avvennero nel Villaggio Marina d’Ischitella in una notte di meta’ agosto. Nacque prima una lite per futili motivi e poi una colluttazione tra il giovane giuglianese in vacanza ad Ischitella e l’ex politico castellano in seguito a schiamazzi notturni che quel giovane insieme ad un gruppetto di suoi amici stavano facendo intorno alle ore tre del mattino.

La colluttazione porto’ a uno scontro tra i due, prima fatta di spintoni e poi a lesioni reciproche per cui ambedue furono costretti a ricorrere alle cure dei sanitari della locale Clinica Pinetagrande di Castel Volturno. Il giovane, all’epoca dei fatti minorenne, oggi ha ricostruito l’aggressione subita ammettendo di essere stato lui, su domanda del difensore del Gravante, a dare per primo uno schiaffo all’ex politico, il quale reagì in modo aggressivo e violento nei suoi confronti.

Mentre il maresciallo Nardella ha ricostruito in modo articolato e puntuale i vari momenti delle indagini espletate e l’acquisizione di un video del sistema di video sorveglianza del Parco dove avvennero i fatti. Nella prossima udienza e’ previsto l’interrogatorio di Giuseppe Gravante che dara’ la propria versione dei fatti e che a sua volta denuncio’ il giovane di Giugliano a carico del quale pende un procedimento penale per essere stato, anche lui, denunciato per lesioni.