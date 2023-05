Botte e minacce a un 40enne per gelosia: 30enne condannato

Condannato per i fatti avvenuti nel settembre del 2018

VAIRANO PATENORA/CAIANELLO – Aggredì e minacciò violentemente un 40enne di Vairano Patenora, condannato 30enne di Caianello. Per i fatti avvenuti nel settembre del 2018 a Vairano Scalo si è celebrato il processo che ha portato alla condanna di 7 mesi di reclusione con il beneficio della pena sospesa subordinata al pagamento di una professionale di €1500 in favore della parte lesa, Natale Valentino.

Inoltre quest’ultimo dovrà risarcire il danno alla vittima, da quantificare in separata sede. Da quello che è emerso durante il dibattimento alla base dell’aggressione ci sarebbero stati motivi di gelosia. Infatti, secondo l’accusa, Natale aggredì senza apparente motivo, il 40enne Marco Antonio Pezzullo sferrandogli molteplici pugni al volto procurandogli lesioni personali consistenti in ematoma, epitassi, dolori alle mascelle, alla mano, escoriazioni, lesioni degli incisivi superiori. Inoltre Natale minacciò la vittima “Se non smetti di fare quello che sai, t’appiccio vivo con tutta la casa perché so dove abiti ” ed ancora “se ora non te ne vai ti do anche una coltellata.” Accuse che hanno portato il giudice d ad emettere quindi una condanna carico di Natale.