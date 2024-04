Botte, insulti e minacce alla moglie davanti ai figli minorenni: 34enne condannato

Sin dai primi anni di convivenza avrebbe avuto condotte violente nei confronti della moglie

CASERTA – A processo per maltrattamenti in famiglia, arriva la condanna definitiva per D.M.M. 34enne di Caserta, accusato di maltrattamenti, lesioni e danneggiamento aggravati dall’essere compiuti in presenza di minori.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’imputato e confermato la decisione della Quinta sezione della Corte d’Appello di Napoli condannando il 34enne a 3 e mesi 6 di reclusione

L’uomo avrebbe maltrattato sistematicamente la coniuge sua cutanea dal 2013 al 2021 sottoponendola a vessazioni continue, minacce di morte, ingiurie il tutto alla presenza dei tre figli minori della coppia. Sin dai primi anni di convivenza avrebbe avuto condotte violente nei confronti della moglie.

In occasione del febbraio del 2021 dopo una lite finita in un’aggressione alla donna con calci e pugni nel tentativo di impedirle di andarsi a fare refertare in ospedale somministrò alla moglie 10 gocce di Xanax sedandola. Nel maggio 2021 dopo averla minacciata di morte con frasi “tu sei una morta che cammina guardati le spalle” danneggiò la vettura della donna con calci e pugni. Nel collegio difensivo gli avvocati Filippo Barberi Spirito per la vittima costituitasi parte civile e l’avvocato Alessandro Barbieri

per l’imputato