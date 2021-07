TEANO – Ritrovato il bancomat “sradicato”, nella notte di festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei, nell’area di servizio di Teano Ovest, in provincia di Caserta, sull’autostrada A1, in direzione Napoli. Ad agire era stata una banda di malviventi con l’utilizzo di un furgone.

Seguendo il segnale gps installato sul dispositivo, la Polizia stradale lo ha individuato nelle campagne di Villa Literno, sventrato e privo di banconote. Il bottino ammonterebbe a circa 50mila euro.