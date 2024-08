Boys Vairano si aggiudica il primo match della Coppa Italia, battuto 3-1 il Baranello

Buona la prova dei ragazzi di mister Scalera che nel secondo tempo mostrano i limiti della condizione atletica.

VAIRANO PATENORA (Pietro De Biasio) – La Boys Vairano, guidata da mister Scalera, ha inaugurato la sua avventura in Coppa con una convincente vittoria in trasferta, battendo il Baranello di mister Viglione con un punteggio di 1-3. L’incontro è iniziato con un ritmo frenetico, e la Boys Vairano non ha tardato a farsi sentire. Dopo soli sette minuti, i ragazzi di Scalera hanno trovato la via del gol con Monaco, portandosi in vantaggio. La pressione offensiva ha continuato a dare i suoi frutti, e a metà del primo tempo, Ricci ha raddoppiato, fissando il punteggio sul 2-0. La squadra rossoblù ha dimostrato un buon controllo del gioco, mantenendo la palla e gestendo bene il ritmo, mentre la difesa ha fatto buona guardia, senza concedere occasioni significative agli avversari.

Nella seconda frazione, però, la Boys Vairano è sembrata un po’ distratta, come se fosse rimasta negli spogliatoi. Al 52′, il Baranello è riuscito ad accorciare le distanze grazie a un bel gol del numero undici, Bellomo. Questa rete ha riacceso le speranze dei padroni di casa, che hanno cercato di mettere sotto pressione la squadra ospite. Tuttavia, la Boys, pur accusando un po’ di stanchezza, ha ripreso in mano il controllo del gioco. Con una condizione fisica migliore, grazie a due settimane di preparazione rispetto ai loro avversari, i rossoblù hanno trovato la forza di segnare il terzo gol al 75’ con una zampata di Tino,

ristabilendo il margine di sicurezza.

Negli ultimi minuti, il Baranello ha avuto un’occasione per accorciare ulteriormente, ma il portiere Teoli ha bloccato con grande tranquillità un tiro da fuori area, mantenendo intatto il vantaggio. La partita si è conclusa con un meritato 1-3 per la Boys Vairano, che ha dimostrato carattere e solidità, promettendo bene per il prosieguo della competizione.