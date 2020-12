LE FOTO. Brutta sorpresa per il ladruncolo che tenta il colpo nel deposito

ORTA DI ATELLA (Christian e Lidia de Angelis) – Malvivente si introduce in un deposito ma fugge a gambe levate. L’altra sera presso il deposito di un’azienda con sede a Orta di Atella un giovane con il volto coperto da una mascherina e il berretto, con jeans e giubbino si è introdotto scavalcando il cancello di cinta per depredare il locale.

Si è avvicinato ad un gabbiotto e ha cercato di farsi luce con l’accendino per capire se c’era un guardiano a sorvegliare l’azienda, inconsapevole della presenza del Custode Virtuale che ha classificato l’evento come pericoloso e ha avviato i protocolli di emergenza costringendo il soggetto a una fuga rocambolesca. Il balordo è subito scappato a gambe levate scavalcando il cancello, dopo poco sono giunti i carabinieri per perlustrare la zona e acquisire le immagini di videosorveglianza.