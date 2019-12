MARCIANISE (red.cro.) – Erano in giro per compere in sella alla loro moto i due coniugi, 36 e 31 anni, di Caserta, rimasti feriti nell’incidente avvenuto ier, domenica, intorno alle 14, nella zona industriale di Marcianise, non distante da i due nuclei principali dello shopping casertano. Dopo lo schianto, stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, fortunatamente non i condizioni critiche.