MACERATA CAMPANIA/PORTICO DI CASERTA – Si è verificato un incidente all’incrocio tra via Petrarca e via Nocelle. Una Panda si è scontrata con una Peugeot. A bordo della prima c’erano due ragazze, mentre sulla seconda viaggiava una persona che ha perso i sensi. Sul posto i vigili e i carabinieri, il ferito è stato portato in ospedale dal 118.