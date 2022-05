“Bufale al macello”: gli allevatori presentano il ricorso al Tar contro il piano della Regione

Domani la conferenza stampa in cui saranno illustrate, anche, altre iniziative legali in corso in questi giorni (sia di natura penale che presso la Corte dei Conti) e verrà dato l’annuncio di una nuova iniziativa del Coordinamento.

CASERTA Il Movimento Salviamo le Bufale, conclude le due settimane di presidio a Caserta e Rilancia la mobilitazione. Prossimo obiettivo: dare vita alla Campagna nazionale e internazionale “TE LE DO IO LE BUFALE!”, andare a Roma in manifestazione e organizzare la comunità rilanciando il Progetto per Salvare il Patrimonio Bufalino e Terra di Lavoro.

14 maggio – Caserta ore 10 CONFERENZA STAMPA sulla presentazione dei ricorsi al TAR contro la delibera regionale Le Associazioni degli allevatori presenti nel Coordinamento Unitario hanno depositato un Ricorso al TAR insieme a diversi allevatori ma i Ricorsi sono diversi e sono centinaia gli allevatori che li hanno sottoscritti (la Regione ne prenda atto. guardando in faccia alla realtà invece di dire che chi è contro il Piano è solo una ininfluente minoranza).

In Conferenza Stampa saranno illustrate, anche, altre iniziative legali in corso in questi giorni (sia di natura penale che presso la Corte dei Conti) e verrà dato l’annuncio di una nuova iniziativa del Coordinamento: nasce lo sportello di Difesa del “SOCCORSO CONTADINO”, strumento attivo per assistere e tutelare gli allevatori dai continui tentativi di abuso cui sono oggetti per la distorta interpretazione del Piano.

Le Associazioni degli allevatori presenti nel Coordinamento Unitario hanno depositato un Ricorso al TAR insieme a diversi allevatori ma i Ricorsi sono diversi e sono centinaia gli allevatori che li hanno sottoscritti (la Regione ne prenda atto. guardando in faccia alla realtà invece di dire che chi è contro il Piano è solo una ininfluente minoranza). In Conferenza Stampa saranno illustrate, anche, altre iniziative legali in corso in questi giorni (sia di natura penale che presso la Corte dei Conti) e verrà dato l’annuncio di una nuova iniziativa del Coordinamento: nasce lo sportello di Difesa del “SOCCORSO CONTADINO”, strumento attivo per assistere e tutelare gli allevatori dai continui tentativi di abuso cui sono oggetti per la distorta interpretazione del Piano. 14 maggio ore 12 – Sala Consiliare di Aversa. Il movimento presenta la Campagna internazionale in Difesa del Patrimonio Bufalino Mediterraneo e consegna al sindaco di Aversa l’invito rivolto a tutti i sindaci di partecipare agli Stati generali in Difesa del Patrimonio Bufalino a Roma



14 maggio ore 18 – Casal di Principe, Centro Don Milani. Riprende il presidio dopo aver installato il Coordinamento operativo. Alle ore 18 viene divulgata l’agenda delle iniziative per le prossime tre settimane di mobilitazione.

Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino invita la stampa e i cittadini a partecipare, sottolineando le tre richieste inviate alla Regione che continuano ad essere gli obiettivi del movimento: