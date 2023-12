Cadavere di un uomo trovato in un’auto

SAN MARCELLINO – Un uomo è stato ritrovato privo di vita all’interno della sua auto a San Marcellino.

A dare l’allarme è stato un passante che aveva notato la presenza di un corpo nell’abitacolo di un’auto ferma in via Novara.

Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118, ma non c’era altro da fare che constatare il decesso. Non è stato ancora possibile identificare la vittima per la mancanza di documenti nella vettura. Sul corpo, comunque, non sembrano esserci segni di violenza.