CASAL DI PRINICIPE – É spirato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, Michele Delizia, 71 anni. L’uomo, sabato mattina stando a quanto emerso, stava effettuando un piccolo intervento di riparazione in un’abitazione in via Alfieri, quando è precipitato dal balcone. Troppo gravi le ferite riportate. La situazione era da subito apparsa grave.