RECALE – Un brutto incidente domestico si è verificato ieri sera a Recale, in via Gadola. Una donna anziana, per motivi in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduta dalle scale della sua abitazione, battendo violentemente la testa. Trasportata in ambulanza all’Ospedale Civile di Caserta, quando è arrivata al Pronto Soccorso era completamente priva di sensi.

Si spera nel miglioramento delle sue condizioni.