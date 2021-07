Cade dalle scale e muore. Oggi l’addio a Federica

TEANO – Saranno celebrati oggi alle ore 16,30, nella Cattedrale di Teano, i funerali di Federica D’Angelo, la 34enne deceduta a seguito di un tragico incidente domestico avvenuto nella sua abitazione. La salma giungerà in chiesa direttamente dal reparto di medicina legale dell’ospedale di Caserta.

La donna, sola in quel momento, ha perso la vita a seguito di una caduta rovinosa dalle scale.

Quando la madre è rincasata e l’ha vista riversa a terra ha pensato ad un malore ed ha allertato subito i soccorsi i quali, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.