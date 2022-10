Cade dalle scale mobili del centro commerciale: soccorsa da un infermiere fuori dal servizio

E’ accaduto oggi presso il centro commerciale Campania

MARCIANISE – Cade dalle scale mobili e finisce in ospedale. E’ quanto accaduto, nel primo pomeriggio di oggi, presso il Centro Commerciale Campania ai danni di una donna. La signora, 69 anni, in compagnia del marito e della sorella è inciampata cadendo, insieme alla nipote ipovedente (signora sulla 40ina), mentre stava lasciando le scale mobili e battendo violentemente la testa. Il forte rumore e le urla dei presenti hanno richiamato l’attenzione di un infermiere, Ciro P., in borghese presente sul posto, il quale ha prestato un primo soccorso e allertato il 118. Le donne hanno riportato: l’una una lieve ferita alla caviglia, l’altra più anziana una importante ferita alla fronte ed al setto nasale con ulteriori traumi minori agli arti. Affidata ai sanitari dopo le prime cure sul posto si è reso necessario il trasferimento di entrambe presso l’ospedale di Marcianise.