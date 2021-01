LE FOTO. Crollano calcinacci dal tetto della scuola. Sfiorati dai calcinacci la preside, il suo vice e una maestra

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Sono state sfiorati, un piccolo miracolo quello accorso alla dirigente scolastico dell’Istituto Gesuè di San Felice A Cancello, Teresa Mauro, il suo numero due, Gerardo Cipriano, è una delle maestre della scuola. Alla fine della giornata lavorativa, mentre raggiungevano le proprie vetture per tornare a casa, nel pomeriggio di ieri, martedì, sono caduti dei calcinacci dal piano superiore dell’edificio. In pratica, i tre sono stati sfiorati dal crollo, non riportando nessuna ferita ma un comprensibile shock.

Una situazione che verrà segnalata, come altre criticità del plesso, all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Ferrara.