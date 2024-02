Caduta rovinosa in strada per una mamma e il suo bambino, corsa in ospedale

Successivamente alla caduta il piccolo sarebbe stato schiacciato dal corpo della madre

SESSA AURUNCA – Incidente, questa mattina, per una giovane mamma mentre accompagna il figlio a scuola. La donna in compagnia dl figlio studente e di un altro in tenera età stava raggiungendo l’istituto scolastico quando probabilmente a causa di un improvviso mancamento o delle condizioni del manto stradale è caduta rovinosamente a terra trascinando a se anche il figlio più piccolo che schiacciato dal corpo della madre avrebbe impattato violentemente con la testa a terra. Allertati i soccorsi per entrambi si è reso necessario il trasporto in ospedale dove sono affidati alle cure dei medici.