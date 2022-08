Calcio a 5 femminile. Futsal, Sidicina Cremisi ripescata in A2: il sogno diventa realtá

TEANO (Pietro De Biasio) L’ASD Futsal Sidicina Cremisi ha ricevuto conferma della disponibilità del posto per partecipare al campionato nazionale di calcio a5 femminile di serie A2. Una notizia accolta con entusiasmo e soddisfazione che consentirà alle ragazze di mister Pamela Gliottone di poter continuare il proprio percorso di crescita, alzando nuovamente l’asticella con avversari ancora più organizzati e di valore ancor più elevato. Proprio il Presidente del sodalizio sidicino Giovanni De Gennaro conferma: “Per la prima volta una squadra dell’Alto Casertano, parteciperà al campionato nazionale di calcio a 5 femminile di serie A2 e questa è la Sidicina Fiamme Cremisi di Teano. Sono convinto che questo traguardo, ottenuto con il sacrificio e l’impegno di anni di lavoro, dia ancora più lustro alla nostra città bistrattata e non dico altro da tanti promettenti individui. Spero che in avanti, avendo un dignitoso palazzetto dello sport, si possano raggiungere traguardi sempre più prestigiosi”. Il ripescaggio non è stato un regalo ma il meritato finale di una stagione eccezionale per la Futsal Sidicina che è già a lavoro per arricchire sia di conferme e nuovi innesti la rosa per il prossimo campionato.