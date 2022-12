Caldaia rotta, STOP alle lezioni all’Istituto Benedetto Croce

Per il secondo giorno consecutivo l’Istituto è chiuso in attesa dell’intervento di riparazione da parte dei tecnici

SAN PRISCO – Secondo giorno di chiusura, quello di oggi, per l’Istituto Benedetto Croce di San Prisco per un guasto alla caldaia. Dal Comune fanno sapere che in questi giorni i tecnici provvederanno ad aggiustare a riparare il guasto.

L’assessore alla Pubblica istruzione di San Prisco, Maria Nazaria, ha anticipato l’ordinanza del sindaco comunicando ai genitori che “per un guasto ai riscaldamenti alla scuola Benedetto Croce saranno sospese tutte le attività didattiche”. La delegata alle scuole della città riferisce che si tratta di un “evento imprevedibile che si è verificato presso l’Istituto Benedetto Croce di San Prisco. Si è registrato un guasto alla caldaia. Abbiamo provveduto immediatamente ad effettuare tutti gli atti consequenziali tant’è che di procederà con la manutenzione straordinaria dell’impianto”.