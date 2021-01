CASERTA – Camion in fiamme in autostrada. E’ successo intorno alle 19 lungo l’A1, a 6 km dall’uscita Caserta Sud. Il conducente del mezzo si è posizionato su una piazzola di sosta, allontanandosi: aveva capito cosa stava per accadere. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme.

Si registrano code e rallentamenti.