CAMORRA e RFI. Cambia il giudice per la seconda volta

Sono 59 i rinviati a giudizio mentre in 9 hanno scelto il rito abbreviato

CASAL DI PRINCIPE – Cambia, ancora una volta, il giudice nel processo sulle infiltrazioni del clan dei casalesi negli appalti delle Ferrovie dello Stato.

Dopo che il collegio della Prima Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduto dal giudice Francesco Ciocia, con a latere i giudici Eugenio Polcari e Marzia Pellegrino, si è dichiarato incompetente per materia trasferendo il fascicolo alla Seconda Sezione del Tribunale Penale sammaritano in composizione collegiale presieduta dal giudice Loredana Di Girolamo, con a latere Federica Villano e Valeria Maisto, nell’odierna udienza quest’ultimo collegio si è dichiarato incompetente per materia. Sarà quindi la Terza Sezione, la nuova sezione competente per i reati contro la pubblica amministrazione. Sono 59 le persone rinviate a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti Rfi affidati a ditte legate al clan dei casalesi: Pietro Andreozzi, 62 anni di Salerno; Bernardo Apicella, 38 anni di Casal di Principe; Dante Apicella, 66 anni di Casal di Principe; Pietro Apicella, 36 anni di Casal di Principe; Vincenzo Apicella, 71 anni di Casal di Principe; Konstandina Ekaterini Balanos Balanau, 67 anni di Roma; Luigi Belardo, 49 anni di Orta di Atella; Pierfrancesco Bellotti, 44 anni di Roma; Vincenzo Bove, 59 anni di Sant’Anastasia; Giuseppe Buonvino, 78 anni di Roma; Vincenzo Calà, 46 anni di Roma; Carmelo Caldieri, 55 anni di Giugliano in Campania; Stefania Caldieri, 54 anni di Napoli; Vincenzo Caldieri, 45 anni di Villaricca; Luca Caporaso, 46 anni di Giugliano in Campania; Daniela Coppola, 47 anni di San Cipriano d’Aversa; Antonio D’Abrosca, 66 anni di Grazzanise; Pasquale D’Abrosca, 37 anni di Grazzanise; Nicola D’Alessandro, 47 anni di Trentola Ducenta; Crescenzo De Vito, 43 anni di Giugliano; Simone Del Dottore, 39 anni di Pomezia; Giulio Del Vasto, 47 anni di Napoli; Umberto Di Girolamo, 56 anni di Marano; Gennaro Diana, 55 anni di Casal di Principe; Giancarlo Diana, 53 anni di Casal di Principe; Luigi Diana, 62 anni di Casal di Principe; Mario Diana, 59 anni di Casal di Principe; Salvatore Diana, 66 anni di Casal di Principe; Vincenzo Diana, 68 anni di Casal di Principe; Mattia Errico, 33 anni di Giugliano in Campania; Marco Falco, 69 anni di Rocca d’Evandro; Ciro Ferone, 58 anni di Afragola; Francesca Filosa, 43 anni di Giugliano; Mario Filosa, 71 anni di Giugliano; Luca Fontana, 40 anni di Casal di Principe; Giuseppe Fusco, 63 anni di Marigliano; Guido Giardino, 70 anni di Napoli; Augusto Gagliardo, 48 anni di San Cipriano d’Aversa; Paolo Grassi, 50 anni di Galbiate; Massimo Iorani, 59 anni di Roma; Leonardo Letizia, 48 anni di Casal di Principe; Leonardo Loiacono, 69 anni di Noicattaro (Bari); Luciano Loiacono, 36 anni di Noicattaro; Antonio Magliulo, 44 anni di Casal di Principe; Angelo Massaro, 48 anni di Casal di Principe; Luigi Palma, 32 anni di Giugliano; Fioravante Palmese, 40 anni di Casal di Principe; Raffaele Palmese, 44 anni di Casal di Principe; Carlo Pennino, 62 anni di Napoli; Antonio Petrillo, 49 anni di Casal di Principe; Luigi Petrillo, 56 anni di Casal di Principe; Claudio Puocci, 58 anni di Casal di Principe; Giuseppe Russo, 70 anni di Napoli; Luigi Russo, 47 anni di Casal di Principe; Fabio Salzillo, 41 anni di Casal di Principe; Francesco Salzillo, 46 anni di Casal di Principe; Debora Scacco, 51 anni di Cori (Latina); Luigi Scalzone, 35 anni di Casal di Principe; Luigi Schiavone, 55 anni di Casal di Principe; Nicola Schiavone, 68 anni di Casal di Principe detto ‘o Munaciello; Vincenzo Schiavone, 58 anni di Casal di Principe, detto ‘o Trick; Sabina Visone, 60 anni di Giugliano; Fioravante Zara, 59 anni di Casal di Principe; Mario Zara, 31 anni di Casal di Principe; Caterina Coppola, 53 anni di Telese; Francesco Chianese, 53 anni di Napoli; Matteo Casertano, 42 anni di Giugliano; Giuseppe Febbraio, 61 anni di Giugliano. Il ritorno in aula è previsto per prima settimana del mese di maggio.