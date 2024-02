CAMORRA & ESTORSIONI. Arrestata Alessandra Golino, moglie di Salvatore Belforte figlio del boss Domenico Belforte

La Cassazione conferma la condanna comminata in appello.

MARCIANISE. Alessandra Golino, la 38enne grande moglie di Salvatore Belforte, figlio del boss Domenico Belforte di Marcianise, è stata arrestata e trasferita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La donna deve scontare 4 anni di reclusione per estorsione: costrinse due fratelli imprenditori, titolari di un opificio, a versare 8mila euro in occasione delle festività natalizie. L’arresto della Golino è avvenuto dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna ricevuta in corte d’Appello. La 38enne era, tra l’altro, stata accusata di avere estorto denaro anche ai titolari di un’impresa di pompe funebri, ma da quelle imputazioni fu assolta. Il marito, Salvatore Belforte, invece, dopo avere scontato una condanna nel carcere di Lanciano, è stato sottoposto poco tempo fa alla sorveglianza speciale per 12 mesi, in quanto ritenuto ancora socialmente pericoloso.