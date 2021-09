Candidato al consiglio comunale aggredisce ragazzo in una tabaccheria. 30enne portato al pronto soccorso

SAN TAMMARO – Una denuncia che ha qualcosa di incredibile, secondo quanto abbiamo potuto registrare nel documento in nostro possesso. Un ex assessore del comune di San Tammaro, attualmente candidato al consiglio comunale nella lista di supporto ad Emidio Cimmino, in corsa per la carica di sindaco, avrebbe aggredito un giovane di San Tammaro all’interno di una nota tabaccheria della città.

Andrea, il 30enne aggredito, è stato per un po’ anche alle dipendenze del candidato, con il quale non avrebbe dei rapporti – diciamo così – idilliaci. Un atto di violenza, secondo quanto raccontato dal giovane alle forze dell’ordine, inspiegabile quanto improvviso. Infatti, si legge nella denuncia, il candidato avrebbe preso alle spalle la vittima, strattonandolo e facendolo finire al suolo. Una condizione che ha provocato la visita al pronto soccorso a causa di un trauma successivo alla colluttazione.

Separati dai presenti nel locale, D.G. avrebbe minacciato il 30enne e il padre, consigliandogli di “lasciare il paese“, secondo quanto testimonia Andrea.

In seguito, il 30enne ha fatto visita ai carabinieri per sporgere denuncia. L’impressione è che questa storia non finirà certo oggi.