GUARDA IL VIDEO. CAOS ALLA REGGIA. Lite davanti all’ingresso tra un turista e…

CASERTA (p.m.) – Se oggi è stata la prova della festività della liberazione di domani 25 aprile, c’è da stare poco allegri. La città è finora stata lasciata a se stessa. Alle ore 14.30 circa, quando ci siamo fatti un giro alla Reggia, l’Infopoint di largo Gramsci era già ampiamente sbarrato, benché una lunga fila di turisti attendesse di accedere al palazzo reale.

Al cui ingresso, anche, qualcosa non andava, avendo assistito ad un alterco tra un visitatore ed uno dei custodi, come vi mostriamo nel breve video che pubblichiamo. Nonostante il blitz di ieri dei vigili urbani, che in prima mattinata rimuovevano le tante autovetture abusivamente parcheggiate, le quali dopo solo qualche ora ritornavano e più di prima ( a sancire la estemporaneità e sporadicità del controllo ), il tratto di corso Trieste a ridosso del monumento vanvitelliano era invaso, come sempre, di macchine in sosta vietata.

Per il resto, la solita pena. Venditori abusivi a tampinare i turisti e campetti adattati a campo per i giochi, per la tintarella e la merenda al sacco. Di controlli e controllori neanche l’ombra. Più di questo, l’intera giunta, sindaco in testa con assessorati, dirigenti ed uffici vari, non sono in grado di fare per il turismo della città. In alcune foto, quello che abbiamo visto.

IL VIDEO