CAOS TESSERE PD A CASERTA. La storia finisce in tribunale: gli ultimi dettagli

CASERTA – Bisognerà attendere il 28 febbraio prossimo, probabilmente, per mettere un punto fermo sulla vicenda delle tessere del Pd ‘tagliate’ a Caserta, che ha bloccato il congresso provinciale domenica scorsa ma non tocca,

secondo quanto l’agenzia AGI, né il voto ai gazebo del 26 febbraio né il congresso regionale per il quale non sono state

raccolte firme dal Casertano e che vede un candidato unico.

Dopo la decisione del presidente della prima sezione civile del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giovanni D’Onofrio, di emettere un provvedimento d’urgenza, inaudita altera parte, per il pericolo reale di lesione di un diritto, il rinvio di oggi a fine mese dell’udienza collegiale sul ricorso presentato da oltre 200 esponenti casertani del Pd, tra cui ex sindaci e sindaci in carica, consiglieri comunali e militanti storici è motivato da una esigenza di verifica di rinunce al ricorso stesso.