CAPODANNO FOLLE. IL VIDEO. Minorenni sparano con la pistola in via Roma

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) L’intera comunità sotto shock, per l’uso di armi da fuoco per sparare a Capodanno. Dopo il grave fatto che ha visto vittima una 19enne colpita da un proiettile vagante, sparato da un soggetto pare ubriaco come visibile su un video pubblicato su YOU TUBE, vi è un filmato dove si vedono minorenni con una pistola in via Roma, ad Aversa, a Capodanno, esplodere numerosi colpi di pistola per festeggiare la fine dell’anno, come si vede nel video pubblicato dal Corriere TV, che riproponiamo. I cittadini sono sconvolti per tale facilità nel procurarsi armi da fuoco e il loro utilizzo indiscriminato a danno di tutti. La cittadinanza vuole giustizia e che i minorenni con la pistola siano identificati e perseguiti come l’ubriaco che ha ferito la 19enne.

GUARDA QUI IL VIDEO DI CORRIERE TV