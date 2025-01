CAPODANNO. Nove feriti nel casertano, uno perde la mano

Il ferimento a seguito dell’esplosione di un ordigno artigianale

AVERSA – E di nove feriti di cui otto lievi e uno grave il bilancio per i festeggiamenti del Capodanno nel Casertano. Un uomo a seguito dell’esplosione di un petardo artigianale è rimasto gravemente ferito ad una mano per la quale si è resa necessaria l’amputazione all’ospedale Moscati di Aversa.

Accessi al pronto soccorso di Caserta, Marcianise Castel Volturno e Piedimonte Matese per gli altri otto feriti, quasi tutti per esplosione incauta di petardi con ferite agli arti e al volto