CAPUA – Dramma nella notte a Capua. Enzo Boccia, 36 anni, è morto stanotte dopo una lunga malattia. Era molto conosciuto in città. Viveva al parco ItalPoste, al rione Macello, in via Martiri di Nassiriya.

Lascia il padre Mario, due fratelli e una sorella. La madre di Enzo era morta qualche anno fa.