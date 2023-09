CAPUA. Aldo Festante due volte a punti nel round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza

.

CAPUA – 15 punti ed un sesto posto sono quanto conquistato da Aldo Festante al termine di un weekend intenso ed impegnativo all’Autodromo Nazionale di Monza, quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia 2023.

Il pilota Dinamic Motorsport, in pista con la Porsche 992 GT3 Cup #15, ha concretizzato una prestazione positiva al rientro dopo la pausa estiva, un risultato che gli permette di restare nelle zone alte della classifica con 69 punti quando mancano ancora due appuntamenti e quattro gare a Misano ed Imola.

Il weekend sul circuito brianzolo è stato particolarmente impegnativo dato il lungo periodo di lontananza dai circuiti che non ha favorito i piloti che, come Festante, non hanno avuto occasione di correre in altre serie durante la pausa. In qualifica Festante ha comunque messo a segno l’undicesimo miglior tempo (1’49.944), valsogli la sesta fila in gara uno, ed il settimo riferimento per la griglia di gara due (1’49.953).

Gara uno è stata molto movimentata ed ha acceso svariate bagarre, ma il portacolori Dinamic Motorsport ha saputo gestire con esperienza la sua prestazione e tenendosi lontano dai guai ha mantenuto la posizione fino alla bandiera a scacchi, mancando di poco la top ten.

In gara due Festante ha gestito in modo altrettanto costante la sua performance, si è difeso dagli attacchi degli avversari nelle primissime fasi ed ha poi impostato la corsa con un ottimo ritmo, concludendo settimo sotto alla bandiera a scacchi. Una penalizzazione inflitta ad un avversario post gara ha poi permesso a Festante di scalare una posizione salendo al sesto posto nella classifica ufficiale.

Aldo Festante:

“Forse ho patito più di quello che avrei pensato la lontananza dall’abitacolo nei mesi estivi. Tornare a correre su un tracciato come Monza ha richiesto molto impegno per riprendere gli automatismi di guida e di sensibilità per la messa a punto ed anche se posso dirmi soddisfatto della mia prestazione e del lavoro svolto insieme al team, è mancato qualcosa per poter puntare alle prime cinque posizioni che erano comunque alla portata, specie in gara due. Farò tesoro anche di questa esperienza per arrivare a Misano più motivato che mai”.

Classifica PCCI 2023: 1. Ten Voorde 108 punti; 2. Quaresmini 106; 3. Cerqui 95; 4. Bertonelli 94; 5. Agostini 92; 6. Malucelli 87; 7. Amati 74; 8. Festante 69; 9. Iaquinta 65; 10. Strignano 64.

Calendario PCCI 2023: 6-7 maggio Misano; 10-11 giugno Vallelunga; 8-9 luglio Mugello; 16-17 settembre Monza; 7-8 ottobre Misano; 28-29 ottobre Imola.