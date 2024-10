CAPUA. Barcolla mentre cammina e un’auto, condotta da un’anziano, lo travolge. Il giovane è gravissimo in ospedale

Il fatto si è verificato nella serata di ieri. La vittima aveva in tasca…..

CAPUA – Camminava barcollando lungo la statale Appia, in tasca una confezione di metadone. Un’auto, condotta, a quanto pare, da una persona anziana, non si è accorto di quella presenza barcollante. Inevitabile, a quel punto l’incidente. Il pedone è stato investito rimanendo a terra.

Sul posto. carabinieri, ambulanza e auto medica del 118. Le condizioni della vittima, priva di documenti, apparentemente un 30enne o giù di lì come eta, è stato trasportato subito in condizioni grave e, dunque, in codice rosso, all’ospedale civile di Caserta, dove si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva o di rianimatore che dir si voglia.