CAPUA. Costruiscono una casa abusiva, il Comune ordina lo sgombero

CAPUA – Ordinanza per sgombero di opere edilizie abusive realizzate in sopraelevazione ad un fabbricato esistente sito in via Della Libertà 1^ trav. – Ponte Castagna nella frazione di Sant’Angelo In Formis a Capua a firma del responsabile del settore, Raffaella Esposito

Il Comune ha emesso un provvedimento con la quale si ordina lo sgombero di alcune opere abusive realizzate senza Permesso di Costruire. Le opere abusive, individuate durante un sopralluogo congiunto del personale tecnico comunale e della Polizia Municipale, consistono in due unità abitative in sopraelevazione ad un fabbricato esistente.

Il Comune ordina di ultimare lo sgombero entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’avvenuta notifica dell’ ordinanza, in caso contrario si procederà d’ufficio allo sgombero coattivo, con l’assistenza delle forze dell’ordine e con ulteriore aggravio di spese a carico del responsabile dell’abuso.

I proprietari potranno presentare ricorso al TAR Campania o al Capo dello Stato nei termini previsti dalla legge, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento