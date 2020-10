CAPUA. Donna muore per Covid. L’addio del sindaco Luca Branco: “Vicino al dolore della famiglia di Maddalena”

CAPUA – “Oggi ho preso parte, silenziosamente, alla tumulazione della nostra concittadina morta all’età di 81 anni per covid. – con queste parole, il sindaco di Capua Luca Branco racconta l’addio dato alla concittadina deceduta per le gravi conseguenze del virus -. L’ho fatto con il desiderio di rappresentare la vicinanza dell’intera cittadinanza capuana alla cara Maddalena ed alla sua famiglia che ha dovuto vivere il proprio dolore in una condizione surreale, nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal covid.

Anche per lei e per quanti stanno vivendo personalmente il diffondersi della pandemia dobbiamo impegnarci nella osservanza delle norme anticovid allo scopo di frenare il male che tanto disordine sta portando nella quotidianità delle nostre vite.

Sono certo che insieme, con responsabilità, potremo custodire soprattutto le persone più fragili e anziane” – ha concluso il primo cittadino.