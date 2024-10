CAPUA. Si lancia nel fiume Volturno sotto gli occhi dei passanti: PROSEGUONO le ricerche dei vigili del fuoco

La speranza di poter trovare il 40enne ancora in vita non è stata abbandonata

CAPUA/VITULAZIO – Proseguono senza sosta le ricerche del 40enne di Vitulazio, R.B., che ieri sera poco dopo le 21:00 si è lanciato dal Ponte Romano di Capua

Sul posto sono intervenute in forze le unità dei Vigili del Fuoco di Caserta, coadiuvate dal nucleo fluviale munito di un gommone e dal nucleo sommozzatori proveniente da Napoli ed un elicottero. Le ricerche sono state avviate tempestivamente e sono proseguite senza sosta per tutta la notte, ma finora non hanno dato esito positivo. Tuttavia, la speranza di poter trovare il 40enne ancora in vita non è stata abbandonata.